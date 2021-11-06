‘Milyoner’de 3 soruda 2 joker kullanan yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu! | Video
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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Ayşegül Yıldırım Karaman, adlı yarışmacı, 3 soruda 2 joker kullanarak dikkat çekti. Sosyal medyada da yankı uyandıran yarışmacı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar!