Video Yaşam Milyoner’de Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi! | Video
Milyoner’de Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi! | Video

Milyoner’de Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi! | Video

19.07.2023 | 18:33

ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Dün yarışmaya damga vuran bir an yaşandı. Yarışmacının karşısına çıkan dokuzuncu soruda, Batı’nın adeta ikiyüzlülüğü gözler önüne serildi. Verilen cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu da tepkisini gizlemedi. İşte sosyal medyada da dikkat çeken o Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve ardından yaşananlar!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Milyoner’de Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi! | Video 18:27
Milyoner’de Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi! | Video 19.07.2023 | 18:33
Tırın altına kalan motosiklette sürücü öldü, eşi yaralandı...O anlar kamerada | Video 00:37
Tırın altına kalan motosiklette sürücü öldü, eşi yaralandı...O anlar kamerada | Video 19.07.2023 | 18:11
Tırın otomobili karşı şeride attığı kaza kamerada | Video 00:21
Tırın otomobili karşı şeride attığı kaza kamerada | Video 19.07.2023 | 16:45
Kavga sırasında rastgele ateş açtı, 22 yaşındaki genci öldürdü | Video 00:36
Kavga sırasında rastgele ateş açtı, 22 yaşındaki genci öldürdü | Video 19.07.2023 | 16:46
Tokat’ta gölette kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu | Video 01:15
Tokat'ta gölette kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu | Video 19.07.2023 | 16:20
Barış Boyun suç örgütünün tetikçisi Başakşehir’de yakalandı | Video 00:23
Barış Boyun suç örgütünün tetikçisi Başakşehir'de yakalandı | Video 19.07.2023 | 16:21
Devrilen motosikletten düşüp kafasını beton zemine çarptı | Video 01:13
Devrilen motosikletten düşüp kafasını beton zemine çarptı | Video 19.07.2023 | 16:20
37 bin liralık telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu! | Video 02:58
37 bin liralık telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu! | Video 19.07.2023 | 15:44
FETÖ/PDY’ye eş zamanlı Gazi Turgut Aslan operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 01:17
FETÖ/PDY’ye eş zamanlı Gazi Turgut Aslan operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 19.07.2023 | 15:44
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 00:18
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 19.07.2023 | 15:35
Gaziantep’te PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:39
Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video 19.07.2023 | 15:35
Emniyet kemeri takmayan minibüs şoförünün ilginç bahanesi güldürdü: Göbeğim var | Video 03:30
Emniyet kemeri takmayan minibüs şoförünün ilginç bahanesi güldürdü: "Göbeğim var" | Video 19.07.2023 | 15:15
Avcılar’da evlilik hazırlığı yapan genç, evden çıkıp kayıplara karıştı! | Video 05:24
Avcılar'da evlilik hazırlığı yapan genç, evden çıkıp kayıplara karıştı! | Video 19.07.2023 | 14:59
Buzul çukurundan yaralı kurtulan çift: “Öleceğimizi düşündüğümüz için helalleştik” | Video 05:04
Buzul çukurundan yaralı kurtulan çift: “Öleceğimizi düşündüğümüz için helalleştik” | Video 19.07.2023 | 15:11
Köpek tarafından saldırıya uğrayan kadın bacağından yaralandı | Video 07:27
Köpek tarafından saldırıya uğrayan kadın bacağından yaralandı | Video 19.07.2023 | 14:58
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 00:29
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 19.07.2023 | 15:15
Başakşehir’de paralimpik sporcuya site yönetimi toplantısında silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 03:12
Başakşehir'de paralimpik sporcuya site yönetimi toplantısında silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 19.07.2023 | 14:57
Babaanne ile torununa otomobiliyle çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 01:17
Babaanne ile torununa otomobiliyle çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 19.07.2023 | 14:56
Arnavutköy’de TIR kamyonete çarptı, şoför yaralandı | Video 02:08
Arnavutköy'de TIR kamyonete çarptı, şoför yaralandı | Video 19.07.2023 | 14:12
U dönüşü yapmak isterken, başka bir araçla çarpıştı! O anlar kamerada | Video 01:57
U dönüşü yapmak isterken, başka bir araçla çarpıştı! O anlar kamerada | Video 19.07.2023 | 14:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA