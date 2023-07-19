Milyoner’de Batı’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren soru! Kenan İmirzalıoğlu böyle tepki gösterdi! | Video
ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Dün yarışmaya damga vuran bir an yaşandı. Yarışmacının karşısına çıkan dokuzuncu soruda, Batı’nın adeta ikiyüzlülüğü gözler önüne serildi. Verilen cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu da tepkisini gizlemedi. İşte sosyal medyada da dikkat çeken o Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve ardından yaşananlar!
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