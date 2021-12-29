Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haber | Video

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren mecburi psikoteknik belgesini bulundurmayan sürücüye, bin 606 lira cezaî müeyyide uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek. Türkiye genelinde 2020 yılında 177 bin 867 ölümlü kazanın yüzde 88,3'ü sürücü kusuru olarak kayıtlara geçerken, 325 lira olan psikoteknik testinin insan hayatından önemli olup olmadığı gözler önüne serildi.