Milyonlarca yıllık peri bacası böyle çöktü | Video 05.12.2024 | 16:02 Nevşehir'de peri bacası büyük bir gürültüyle çökerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre; Kapadokya'da kar yağışının ardından gevşeme yaşanan tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Uçhisar Kasabası'ndaki Tekeli Mahallesinde bulunan peribacasının gece saatlerinde çökmesiyle birlikte dev kaya parçaları da etrafa yuvarlandı. Olayın gece yaşanması nedeniyle çevrede araç bulunmazken, can veya mal kaybı yaşanmadı. Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uçhisar Belediyesi alana ekip sevk ederek çalışma başlattı.Bölgede daha önce de farklı noktalarda tarihi peribacalarında yıkılma ve çökme olayları yaşanmıştı.