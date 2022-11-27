Video Yaşam Milyonluk TV çetesi yakalandı | Video
Milyonluk TV çetesi yakalandı | Video

Milyonluk TV çetesi yakalandı | Video

27.11.2022 | 09:21

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İstanbul Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Kağıthane ilçelerinde 5 ayrı elektronik mağazasına giren hırsızlar 2 milyon liralık hırsızlık yaptı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 8 kişilik hırsızlık çetesini yakalayarak gözaltına aldı. Toplamda 140 suç kaydı olan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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