Milyonluk TV çetesi yakalandı | Video

İstanbul Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Kağıthane ilçelerinde 5 ayrı elektronik mağazasına giren hırsızlar 2 milyon liralık hırsızlık yaptı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 8 kişilik hırsızlık çetesini yakalayarak gözaltına aldı. Toplamda 140 suç kaydı olan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.