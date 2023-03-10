Milyonluk villalar depremde harabeye döndü! | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya Yeşilyurt ilçesindeki milyonluk villalar harabeye döndü.
Her biri 3 ila 5 milyon liradan dan satışa sunulan villaların bulunduğu bölgede zeminde de yaklaşık iki metrelik kayma oldu. Çok sayıda istinat duvarının çöktüğü, yollarda derin yarıkların oluştuğu bölgede deprem sonrası sessizlik hakim.
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