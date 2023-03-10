Milyonluk villalar depremde harabeye döndü! | Video 10.03.2023 | 10:58 Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya Yeşilyurt ilçesindeki milyonluk villalar harabeye döndü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık depremler Malatya'da ciddi hasara yol açtı. Depremin vurduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kentin en prestijli bölgesi olarak adlandırılan Şahin Tepesi'ndeki onlarca milyonluk villa da harabeye döndü.Her biri 3 ila 5 milyon liradan dan satışa sunulan villaların bulunduğu bölgede zeminde de yaklaşık iki metrelik kayma oldu. Çok sayıda istinat duvarının çöktüğü, yollarda derin yarıkların oluştuğu bölgede deprem sonrası sessizlik hakim.