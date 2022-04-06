Video Yaşam Milyonluk vurgun kursaklarında kaldı | Video
Milyonluk vurgun kursaklarında kaldı | Video

Milyonluk vurgun kursaklarında kaldı | Video

06.04.2022 | 09:10

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen bir operasyonla; gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yasadışı yollarla temin ettiği lüks araçlara ait oto yedek parçalarını piyasaya sürme hazırlığında bulunan şüpheli bir şahıs yakalandı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri milyonları bulan (207) adet araçlara ait “Hayalet Gösterge” olarak da bilinen gösterge paneli ele geçirildi. Yakalanan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; şüpheli bir şahsın, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği lüks araçlara ait oto yedek parçalarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı. Alınan bilgi doğrultusunda şüpheli şahsın kaçak yedek parçaları depoladığı yerin tespitine yönelik çalışmalara başlandı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin yedek parçaları bağlantılı olduğu kişiler vasıtasıyla gümrük işlemlerine tabi tutmadan Türkiye'ye getirttiği ve kaçak malzemeleri kendisine ait oto yedek parça dükkanında depoladığı belirlendi.

Söz konusu iş yerinin çevresinde araştırmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, bağlantıda olunan kişilerin deşifre olmamak için belirli aralıklarla işyerine giriş çıkış yaptığını ve kaçak malzemelerin küçük partiler halinde piyasaya sürüleceğini tespit etti.

207 HAYALET GÖSTERGE ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliyi yakalamak için söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda; piyasa değeri milyonları bulan araçlara ait 207 adet "Hayalet Gösterge" olarak da bilinen gösterge paneli ele geçirildi.

Yakalanan şahıs; ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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