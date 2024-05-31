Video Yaşam Milyonluk vurgun yapan bahis çetesi çökertildi | Video
Milyonluk vurgun yapan bahis çetesi çökertildi | Video

Milyonluk vurgun yapan bahis çetesi çökertildi | Video

31.05.2024 | 10:45

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda vatandaşları 'garanti kupon' vaadiyle dolandıran ve 15 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi.

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; internet üzerinden 'garanti kupon' vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kırşehir merkezli İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler; E.C.Ç., O.A., D.K., F.U., B.Y. ve R.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan incelemede; şüphelilerin sahte ve çalıntı sosyal medya hesapları üzerinden 'garanti kupon' vaadiyle yapılan paylaşımlarla vatandaşları kendi yönettikleri yasadışı bahis sitelerine yönlendirdikleri; vaat edilen tutarların mağdurların hesaplarına gönderilebilmesi için vergi, masraf gibi farklı tutarlarda para talebinde bulunarak 15 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.C.Ç., O.A., D.K. ve F.U. tutuklanırken; B.Y. ve R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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