Milyonluk vurgun yapan bahis çetesi çökertildi | Video
Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda vatandaşları 'garanti kupon' vaadiyle dolandıran ve 15 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.C.Ç., O.A., D.K. ve F.U. tutuklanırken; B.Y. ve R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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