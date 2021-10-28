Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı, beğeni rekoru kırdı | Video

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Ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 43 yaşındaki Tugay paylaşımları ve fit vücuduyla dikkat çeken isimler arasında gösteriliyor. Mine Tugay bu defa spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.