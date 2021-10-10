Mine Tugay'dan ekim ayında tatil paylaşımı! Siyah mayokinisiyle hayran bıraktı | Video
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Sosyal medyada yaklaşık 3.5 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Mine Tugay, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. 43 yaşındaki oyuncu, deniz kenarında siyah mayokinisiyle gezdiği anları instagram hesabından paylaştı. Mine Tugay'ın son paylaşımı yine beğeni yağmuruna tutuldu.