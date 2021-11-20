Video Yaşam Minibüs çarptığı motosikleti metrelerce sürükledi | Video
Minibüs çarptığı motosikleti metrelerce sürükledi | Video

Minibüs çarptığı motosikleti metrelerce sürükledi | Video

20.11.2021 | 22:13

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Meksika’da bir minibüs şoförü, çarptığı motosikleti metrelerce sürüklemesinin ardından sürtünmenin etkisi ile minibüs alevler içinde kaldı.

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