Video Yaşam Minibüs çetesine operasyon! Tam 35 minibüsü çalmışlar
Minibüs çetesine operasyon! Tam 35 minibüsü çalmışlar

Minibüs çetesine operasyon! Tam 35 minibüsü çalmışlar

11.10.2021 | 13:03

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İstanbul’da aralarında okul servislerinin de olduğu 35 aracı çeşitli tarihlerde çalıp şasi numarasını değiştirerek piyasaya süren 7 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin bu yöntemle 5 milyon liradan fazla haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Şüphelilerden ele geçirilen minibüsler otoparka çekildi.

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İstanbul genelinde çalıntı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirip 3. Kişilere satan veya kiralayan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 35 minibüsün şasi numarasının hurda araçlarınki ile değiştirilerek hem haciz kaydının kaldırıldığı hem de çalıntı olanların çalıntı kaydının kaldırılıp farklı kişilere satıldığı tespit edildi. Tespitlerin ardından yapılan operasyonda Bursa'da 6 Van'da 1 olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili daha önce yapılan operasyonlarda dahil olmak üzere toplamda 35 araç ele geçirildi. Bu araçların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öne sürüldü.

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