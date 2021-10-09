Video Yaşam Minibüs ile cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı | Video
Minibüs ile cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı | Video

Minibüs ile cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı | Video

09.10.2021 | 20:49

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OTOMATİK OYNAT

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde otel personeli taşıyan minibüsle cip çarpıştı. Kaza sonrası toplam 22 kişi hastaneye kaldırıldı.

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