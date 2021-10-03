Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video

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Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara müdahale sırasında can pazarı yaşandı.
Düzce'nin Yığılca İlçesi'ne bağlı Kemer Mevkii Aksaklar Köyü sapağı'nda minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Edinilen bilgilere Uğur G. idaresindeki minibüs ile Bayram K. idaresindeki otomobil, Yığılca ilçesine bağlı Kemer mevki Aksaklar Köyü sapağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Uğur G. ile Bayram K. ve otomobilde bulunan Melih, Hikmet ve Akın K. ile Ersin K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalesini yaparken ambulanslar ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdılar. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.