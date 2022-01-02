Minibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı | Video

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Bursa'da farklı istikamette seyir halinde olan minibüs ile ticari araç çarpıştı. Ticari araç sürücüsü hafif yaralı olarak kazayı atlatırken, minibüsteki yolcuların burnu bile kanamadı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan B. kontrolündeki toplu taşıma aracı ile Ayhan D. kontrolündeki ticari araç çarpıştı. Minibüs şoförü ve içindeki yolcular kazayı yara almadan atlatırken, ticari araç sürücüsü Ayhan D. hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ayhan D. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.