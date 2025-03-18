Minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 15:25 Konya'da minibüsün kavşakta tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talip Darak yönetimindeki 43 AGR 364 plakalı Volkswagen marka minibüs kavşakta F.F.Y. idaresindeki 42 AHK 810 plakalı Scania marka tır ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde minibüs sürücüsü Talip Darak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan ve yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla şahir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün kavşakta tıra çarpması ve savrulması yer alıyor. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.