Minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı! O anlar kamerada | Video
Konya'da minibüsün kavşakta tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün kavşakta tıra çarpması ve savrulması yer alıyor. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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