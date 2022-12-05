Minibüs otobüse arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var | Video

Karabük Safranbolu çevre yolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü önünde seyreden şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Hakan Özdemir idaresindeki 78 M 0146 plakalı yolcu minibüsünün önünde seyreden Şafak Dedeçam idaresindeki 78 M 958 plakalı otobüse arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.