Minibüs şoförleri kavga etti, yol trafiğe kapandı | Video
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Gaziosmanpaşa-Şirindere hattında seyir halinde olan bir iki minibüs şoförü Sultangazi de yolcu alma meselesi yüzünden kavgaya ettiler. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, bugün saat 13.45 sularında Gaziosmanpaşa - Arnavutköy Şirindere seferini yapan bir yolcu minibüsünde meydana geldi. İddiaya göre iki minibüs şoförü yolcu alma meselesi yüzünden yolda tartışmaya başladı. Tartışan şoförler bir süre sonra yolun ortasında durarak kavga etmeye başladı. Şoförlerin kavgası minibüste bulunan diğer yolcular tarafından kaydedildi.