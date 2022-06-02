Video Yaşam Minibüs şoförü bayılan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video
Minibüs şoförü bayılan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video

Minibüs şoförü bayılan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video

02.06.2022 | 09:39

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Erzurum’da minibüs şoförü Murat Özbey, rahatsızlanarak bayılan kadın yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

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Olay geçen Pazar günü Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Yenişehir Minibüs Durağına bağlı Yenişehir - Yıldızkent seferini yapan minibüs şoförü Murat Özbey, Yıldızkent İMKB Lisesi önünden yolcu aldıktan sonra bir kadın rahatsızlanarak oturduğu koltuktan yere düştü. Kadın yolcuya ilk müdahaleyi minibüs içinde bulunan ve sağlık çalışanı olduğu belirtilen bir yolcu yaptı. Durumu kötüleşen kadın yolcuyu, Özbey güzergahını değiştirerek Erzurum Şehir Hastanesi'ne yetiştirdi. Minibüsten sedyeyle sağlık görevlileri tarafından alınan kadın yolcu hastanede tedavi altına alındı. Kadının yapılan kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

20 yıllık minibüs şoförü olan Murat Özbey, "Erzurum Yenişehir Minibüs Durağı'nda şoför olarak çalışıyorum. Geçen bir yolcumuz aniden kalbi sıkışınca arabanın içerisinde yere düştü. Onu fark edince aceleyle alıp Şehir Hastanesine bıraktık. Acil servisine götürüp acil bölümünde bayan arkadaşlar gelip hemen sedye ile içeri aldılar. Burada 5-10 dakika bekledim. Aracın içerisine düştüğünü fark ettik. Düşünce bir bayan sağlık çalışanıymış. Yardımcı oldu. Avuçlarını falan açtı. Sonra nabzını falan kontrol etti. Dedi nabzı düşüyor zamankaybetmeyelim. Çok acı bir şekilde ışıkları geçerek dörtlüleri yakıp şehir hastanesine ulaştırdık. Akşamüzeri bir daha gidip kontrol ettiğimizde arkadaşlarımdan arama yaptım o da gitti, sormuş. Durumu iyiymiş, düzelmiş. Sonradan taburcu olduğunu öğrendik" şeklinde konuştu.

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