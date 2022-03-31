Minibüs şoförü hamile yolcuyu böyle azarladı | Video

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İstanbul Büyükçekmece’de bir minibüs şoförü, hızlı gitmesinden dolayı kendisinden şikayetçi olan hamile yolcuyu ve diğer yolcuları azarladı. Rahatsız olan hamile yolcu minibüsten inerken sürücüye, ‘bedduamı alırsın’ diyerek tepki gösterdi. Sürücüsü ise, ‘terbiyesiz’ diye bağırdı. Yaşanan tartışma anı ise saniye saniye cep telefonuna yansıdı.
"BOŞ BOŞ KONUŞUYORSUNUZ"
Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kendisine tepki gösterilen minibüs sürücüsü, 'boş boş konuşuyorsunuz, çok bilmişler sizi, bir sizle uğraşıyoruz sanki' dediği yerlerde yer aldı.