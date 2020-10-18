Minibüs şoförünün dikkati faciayı önledi, o anlar kamerada | Video

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde freni boşalan kamyon, hızlı bir şekilde geriye doğru geldi. Kameralara yansıyan kazada, minibüs şoförünün dikkati sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi.

Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi Çamlıbel Sitesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait yüklü hafriyat kamyonunun freni boşalınca önce site duvarını yıktı. Hızını alamayan kamyon daha sonra ağaca çarpıp bir evin balkonuna girdi. Kaza bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kuşadası'nda şehiriçi dolmuşu, kamyonun hızlı bir şekilde geriye doğru geldiğini görünce, sağa sola manevra yaparak kamyonun kendisine çarpmasını önledi. Facianın eşiğinden dönülen kazada minibüs şoförünün dikkati sosyal medyada takdir gördü.