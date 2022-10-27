Minibüs tavanında tehlikeli yolculuk kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüste yer kalmayınca 5 işçinin tavanda yolculuk yapmasına, polis 9 bin 517 lira para ve araca 60 gün trafikten men cezası verdi.
Ekipler, görüntülerin orijinal halini temin edip yaptıkları inceleme sonucu, aracın plakasını ve şoförünü tespit etti. Aracı bulan polis sürücüye, 9 bin 517 lira ceza yazarken, aracı da 60 gün trafikten men etti.