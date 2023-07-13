Video Yaşam Minibüse bağlı römorktan 26 bin paket kaçak sigara çıktı: 1 tutuklu | Video
Minibüse bağlı römorktan 26 bin paket kaçak sigara çıktı: 1 tutuklu | Video

Minibüse bağlı römorktan 26 bin paket kaçak sigara çıktı: 1 tutuklu | Video

13.07.2023 | 09:47

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı minibüse bağlı römorktan 26 bin paket gümrük kaçağı sigara çıktı, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, kent güzergahları üzerinde kontrollerini arttıran ekipler, E90 otoyolu Gaziantep istikametinden Osmaniye'ye doğru gelmekte olan bir minibüsü şüphe üzerine takibe aldı. Yapılan kısa süreli izlemenin ardından araç ve buna bağlı kapalı kasa römork, ekiplerce kontrollü bir şekilde durduruldu. Gerekli güvenlik önlemi alınarak yapılan aramada, halılarla ön kısmı gizlenmiş olan römork içerisinde ki karton kolilerden gümrük kaçağı 26 bin paket değişik markalarda sigara ele geçirildi. Sigaralara imha edilmek üzere el konulurken sürücü H.M. (58) ve yanındaki yolcu E.E. (31) kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.E. tutuklanırken, H.M. ise yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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