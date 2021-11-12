Minibüsle ezip, tekmeleyerek eşini öldüren zanlı adliyede | Video

ORDU'nun Korgan ilçesinde yolda yürüdüğü sırada çocuklarının gözü önünde kullandığı minibüsle ezdiği, ardından araçtan inerek tekmelediği boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'in (45), öldüren İbrahim Pişkin (47) emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Merkez Caddesi üzerinde meydana geldi. Kendisine ait minibüsle seyir halinde olan İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin ile karşılaştı. Pişkin, aracını yolda yürüyen eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yere yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, müdahale ettiği saldırganı linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kalabalığın içerisinden çıkarılan Pişkin, gözaltına alındı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ise yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıkardı. 4 çocuk annesi Pişkin, tüm müdahaleye rağmen ambulansta hayatını kaybetti.Olaydan sonra gözaltına alınan İbrahim Pişkin, polisteki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.