Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:34
Minibüsle ezip, tekmeleyerek eşini öldüren zanlı adliyede | Video 12.11.2021 | 15:44
03:19
Bahçelievler'de patlama! Saniyelerle kurtuluş kamerada | Video 12.11.2021 | 15:39
04:18
Flamingolar akın akın kışlık yuvalarına geliyor 12.11.2021 | 15:41
00:19
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altınla kaçan şüpheli yakalandı | Video 12.11.2021 | 15:39
06:06
2,5 yaşındaki Müslüme’yi 200 kişilik ekip arıyor | Video 12.11.2021 | 15:15
00:11
00:21
01:18
Bursa'da trafik kazası can pazarı: Çok sayıda yaralı var 12.11.2021 | 15:21
00:15
Ofiste deprem anı kamerada | Video 12.11.2021 | 15:14
00:31
Bursa'da servis aracı inşaat temeline uçtu: 1 yaralı 12.11.2021 | 14:56
02:18
Görev başında kalp krizi geçirerek şehit olan er toprağa verildi 12.11.2021 | 14:40
01:30
00:51
Ambulans ile hafriyat kamyonu çarpıştı | Video 12.11.2021 | 14:43
00:13
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in odası görüntülendi | Video 12.11.2021 | 14:28
00:50
Düğün salonu hırsızı işyerinin kameralarına böyle yakalandı 12.11.2021 | 14:28
01:08
E-5'te zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi | Video 12.11.2021 | 14:28
01:42
04:17
İstanbul'da ekmeğe 'resmi' zam 12.11.2021 | 14:07
00:09
Alanya’da Rus turist paraşütle çatıda asılı kaldı | Video 12.11.2021 | 13:58
06:05
Yaşlı teyzeler, okuma azimleri ile gençlere taş çıkarıyor 12.11.2021 | 13:46
ORDU'nun Korgan ilçesinde yolda yürüdüğü sırada çocuklarının gözü önünde kullandığı minibüsle ezdiği, ardından araçtan inerek tekmelediği boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'in (45), öldüren İbrahim Pişkin (47) emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Merkez Caddesi üzerinde meydana geldi. Kendisine ait minibüsle seyir halinde olan İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin ile karşılaştı. Pişkin, aracını yolda yürüyen eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yere yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, müdahale ettiği saldırganı linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kalabalığın içerisinden çıkarılan Pişkin, gözaltına alındı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ise yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıkardı. 4 çocuk annesi Pişkin, tüm müdahaleye rağmen ambulansta hayatını kaybetti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olaydan sonra gözaltına alınan İbrahim Pişkin, polisteki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.