Video Yaşam Minibüsle göçmen kaçıran şahıslar yakayı ele verdi | Video
Minibüsle göçmen kaçıran şahıslar yakayı ele verdi | Video

Minibüsle göçmen kaçıran şahıslar yakayı ele verdi | Video

06.02.2025 | 15:18

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste 14 kaçak göçmen yakalandı. Minibüsle göçmen kaçıran 2 şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaları çerçevesinde 4 Şubat'ta Antakya-Kırıkhan yolu Topboğazı mevkiinde durdurulan bir minibüste yapılan aramada 14 kaçak göçmen yakalandı. Minibüsle göçmen kaçıran Z.E. ile F.H. gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kaçak göçmenler işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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