Minibüslerin sistemine ‘Canlı bomba’ mesajı gönderdi, "Şaka yaptım" dedi | Video
Adana’da minibüslerin toplu taşıma kart sistemine ‘Canlı bomba’ mesajı gönderildi, olay paniğine sebep oldu. Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin durakta çalışan bir şahıs olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanınca "Şaka yaptım" dediği öğrenildi.
Olayın bildirilmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu konuyu araştırmaya başladı. Yapılan araştırma minibüs durağında çalışan K.A.(50)'nın yazıyı yazıp toplu olarak sisteme gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli K.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli K.A. ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yaptım" dediği öğrenilirken hakkında 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek suçundan' işlem yapıldı.
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