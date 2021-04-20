Video Yaşam Minibüste " bu kadarına da pes" dedirten yoğunluk kamerada | Video

Minibüste " bu kadarına da pes" dedirten yoğunluk kamerada | Video

Minibüste
20.04.2021 | 10:16

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Büyükçekmece’de sosyal mesafesiz bir şekilde minibüse üst üste binmeye çalışan yolcular kameraya yansıdı.

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Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uyarılar ve getirilen kısıtlamalar yine hiçe sayıldı. Esenyurt istikametine giden bir yolcu minibüsü tıka basana dolu olmasına rağmen hala yolcu alması "bu kadarında da pes" dedirtti. Büyükçekmece'de vatandaşların dolu minibüse binme çabası ve şoförün yolcu alma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, minibüsün durakta sosyal mesafesiz bir şekilde yolcu aldığı ve vatandaşlarında ağzına kadar dolu olan minibüse binmeye çalıştığı görülüyor.

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