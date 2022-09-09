Minibüste fazla yolcu tartışması kamerada: Şoför yolcu kadına saldırdı | Video

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Arnavutköy’de minibüse fazla yolcu alan şoför ile vatandaş arasında tartışma çıktı. Şoför kendisiyle tartışan kadın yolcuya saldıracağı sırada araya polis araya girdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, dün Şirindere - Arnavutköy Minibüsünde meydana geldi. İddiaya göre, minibüs içerisinde bulunan bir yolcu şoförünün gereğinden fazla yolcu almasına tepki gösterdi. Minibüs şoförü ile aralarında geçen tartışmaya diğer yolcular da müdahil oldu. Bazı yolcular şoförü, "tartıştığın kişi kadın terbiyeli ol" diye uyarırken, minibüs şoförünün yolculara, "buranın insanları böyle, beğenmiyorsanız taksiye binin, köpek" diye hakaretler ettiği görüldü. Yol ortasında kavgaya dönüşmek üzere olan tartışma polisin araya girmesi ile son bulurken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.