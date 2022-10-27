Minibüste yüksek sesle müzik dinlediler, tepki gelince ortalığı birbirine kattılar! O anlar kamerada | Video
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Esenyurt’tan minibüse binen biri kadın iki yolcu ortalığı birbirine kattı. Kadın olan yolcu yüksek sesle müzik açarken, kucağında çocuk olan başka bir kadın sesten rahatsız olduğunu söyledi. Erkek şahıs ise bir anda kadına küfürler savururken, diğer yolcuların olaya müdahale etmesiyle tartışma çıktı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.