Minibüsteki uyuşturucuyu 'Poyraz' buldu | Video 19.04.2023 | 11:41 OSMANİYE'de polisin şüphe üzerinde durdurarak arama yaptığı minibüsteki koltuğun altına zulalanan uyuşturucu maddeyi, narkotik köpeği 'Poyraz' buldu. Poşetler halinde 18 kilo 500 gram Skunk maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'dan temin edilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddenin Osmaniye güzergahları kullanılarak Antalya'ya sevk edileceği bilgisi üzerine narkotik polis harekete geçti. Yapılan uygulamalarda, şüphe üzerine durdurulan bir minibüs, narkotik köpeği 'Poyraz' ile birlikte arandı.



Yapılan aramalarda, minibüsteki koltuğun altına zulalanmış vaziyette 18 kilo 500 gram Skunk maddesi ele geçirildi.



Olay ile ilgili gözaltına alınan araçtaki 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.