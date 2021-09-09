Video Yaşam Minibüsteki yaşlıları hedef alan yan kesicinin taktiği pes dedirtti | Video

Minibüsteki yaşlıları hedef alan yan kesicinin taktiği pes dedirtti | Video

Minibüsteki yaşlıları hedef alan yan kesicinin taktiği pes dedirtti | Video
09.09.2021 | 16:14

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Denizli’de bindiği minibüste yaşlıları hedefe alarak yanında bulundurduğu poşetle elini gizleyip yan kesicilik yapan hırsız, JASAT tarafından yakalandı. Şüphelinin benzer suçlardan 29 tane suç kaydı olduğu ve elde ettiği paralı ise minibüsten indikten sonra saydığı ortaya çıktı.

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Denizli'de son zamanlarda minibüslerde yaşlıların cebinden para çalınma olayı ile ilgili ihbarların artması sonucu Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), harekete geçti. Didik didik kameraları incelen ekipler 40 yaşındaki Vedat K. isimli şüphelinin minibüslere binerek yanında bulundurduğu poşetle elini gizledikten sonra araçlar sarsıldığı an el çabukluğu yapıp hırsızlığı geçekleştirdiğini tespit etti. Elde ettiği paraları minibüsten indikten sonra sayıp geri Denizli'ye dönen Vedat K. için ekipler çalışma başlattı. Şüphelinin yerini tespit JASAT, Vedat K.'yi bulunduğu yerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, jandarmadaki işlemlerinin ardından Vedat K. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin minibüse binip seyahat ettiği anlar kameraya yansıdı.

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