Minibüsü polis noktasına bırakıp kaçtı, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı | Video
Tekirdağ'da trafik denetimi yapan polis ekipleri, bir sürücünün minibüsü kontrol noktasında bırakıp kaçmasıyla şoka uğradı. Şahsın kaçmasının sebebi, yakalanınca anlaşıldı.
29 BİN TL CEZA
Öte yandan polis ekipleri tarafından gece boyu devam eden denetimlerde 15 araç ve sürücüsüne 29 bin 209 TL para cezası uygulandı. İki araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konuldu.
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