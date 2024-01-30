Minibüsün arkasına bağladıkları iple kaydılar | Video
Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Topçam Yaylasında çıktı. Minibüsün arkasına bağladıkları iple 4 kişinin kar üzerinde kaydığı anlar kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Hatay'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 30.01.2024 | 13:16
01:00
Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon | Video 30.01.2024 | 13:14
00:57
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu; 24 gözaltı | Video 30.01.2024 | 11:42
03:02
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada | Video 30.01.2024 | 12:24
05:22
01:42
04:32
Gaziantep’te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.01.2024 | 12:24
00:26
Minibüsün arkasına bağladıkları iple kaydılar | Video 30.01.2024 | 10:50
00:45
00:37
05:56
Beylikdüzü E-5'te kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı | Video 30.01.2024 | 11:35
04:32
Gaziantep’te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.01.2024 | 11:06
00:58
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video 30.01.2024 | 11:11
02:00
Diyarbakır merkezli 2 ilde PKK/KCK’ya operasyon: 3 tutuklama | Video 30.01.2024 | 10:25
05:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Ocak 2024 Salı atv izle! | Video 30.01.2024 | 10:49
06:49
Erzincan’da belgeselleri aratmayan görüntüler | Video 30.01.2024 | 09:44
02:14
02:14
05:33
Erzincan'da motokrosçular nefes kesti | Video 30.01.2024 | 09:44
02:04
Fırtınada batan tekne vinç yardımıyla çıkarıldı | Video 30.01.2024 | 09:44