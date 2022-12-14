Minibüsün çarptığı otomobilin manav tezgahına girdiği kaza kamerada | Video

DİYARBAKIR'da minibüsün arkadan çarptığı otomobil, marketin manav tezgahına çarptı. Otomobildeki 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Silvan Yolu Cumhuriyet Mahallesi?nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bir marketin tezgahına çarparak durabildi. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Bu arada kaza, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.