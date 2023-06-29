Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti | Vidoe
Karabük'te şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sonrası minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:08
01:10
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 29.06.2023 | 08:37
00:28
Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti | Vidoe 29.06.2023 | 08:37
01:59
2 kişinin öldüğü kazada, sürücü direksiyonda kalp krizi geçirmiş | Video 29.06.2023 | 08:37
00:47
Hastane morgu önünde yılan paniği | Video 28.06.2023 | 22:57
03:30
01:06
Yola atlayan çocuğa çarpmamak için çabalayan kurye kaza yaptı | Video 28.06.2023 | 13:31
04:27
Pendik'te kaçan kurbanlık danayı at sırtında kovboy gibi aradı | Video 28.06.2023 | 12:42
00:35
Kamyonet üstünde taşınan boğa dengesini kaybederek araçtan düştü | Video 28.06.2023 | 12:42
01:37
Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 28.06.2023 | 10:02
01:22
Bir bayram klasiği! Kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı | Video 28.06.2023 | 10:02
01:16
"Örümcek Adam" kurban pazarında | Video 28.06.2023 | 10:02
01:47
Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye akın etti | Video 28.06.2023 | 10:02
05:39
00:35
SON DAKİKA! Elazığ'da korkutan deprem | Video 27.06.2023 | 15:59
03:44
Annesini öldüren şüpheli, eve çarşaf giyerek balkondan girmiş | Video 27.06.2023 | 15:31
05:43
00:08
Köpeği aracın arkasına bağlayarak böyle sürükledi | Video 27.06.2023 | 13:55
00:18
Taşıdığı eşyalarla minibüsün üzerine adeta kule kurdu | Video 27.06.2023 | 13:55