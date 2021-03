Minibüsün ezdiği minik Ali öldü. Sürücü 16 yaşında çocuk çıktı | Video

İstanbul Sultangazi'de arkadaşıyla beraber yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Ali Juma, seyir halindeki bir minibüsün çarpmasıyla kanlar içerisinde yere serildi. Minibüs şoförü olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, minik Ali ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 16 yaşında olduğu öğrenilen kaçak şoför, emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay, Sultangazi ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi 1480 Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşındaki Ali Juma, arkadaşıyla beraber yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada seyir halinde bulunan bir minibüs Ali Juma'ya çarptı. Kaza yaptığını farketmeyen sürücü frene basmak yerine gaza basınca minik Ali tekerleklerin altında kaldı. Durumu fark eden sürücü, kanlar içerisindeki Ali'yi geride bırakarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Juma, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAÇAK SÜRÜCÜ AYNI GÜN İÇİNDE YAKALANDI

Yaşanan olayın ilişkin çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kazaya karıştığı tespit edilen sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Sürücünün emniyetteki işlemleri sırasında 16 yaşında olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Kaçak sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi

"BUNA BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULSUNLAR"

Mahalle sakini İbrahim Bülbül, "Araç çok süratli bir şekilde geliyordu. Çocuklar bildiğin karşıdan karşıya geçemiyor. İlerde 6 ay önce 3 yaşında bir kız çocuğu öldü. Bundan iki hafta önce de engelli bir çocuğa araba çarptı. Bugün de bu olay oldu. Altına alarak sürüklemiş buraya kadar getirdi yani. Durumu ağır. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Yaklaşık 6 kere dilekçe verdim. Hiçbirine cevap gelmedi. Bir çocuk öldü seti yaptılar, ikinci çocuk öldü, ikinci seti yapacaklar. Bir an önce buraya set yapsınlar, bu önemli alsınlar. Kaç tane can, kaç tane çocuk ölecek, buna bir an önce çözüm bulsunlar" dedi.

"ADAM HİÇ DURMADAN KAÇTI"

Mahalle esnafı İlyas Alp ise, "Aşağıda kazalar oldu, set yaptılar. Bugünkü olayda da araba çok sert geçti. Yukarıdan çocuğa vurmuş, altına aldı. Ben çocuğun üstünden geçtiğini gördüm. Adam hiç durmadan kaçtı. Buraya set lazım önem almaları lazım" ifadesini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA

Küçük çocuğa minibüsün çarptığı anlar bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün yolun karşısına geçerken çocuğa çarptığı, çocuğun metrelerce sürüklediği görülüyor. Küçük çocuk yerde hareketsiz yatarken, arkadaşlarından birinin minibüsün peşinden koştuğu, bir diğerinin de yerdeki çocuğun yanına gittiği kameraya yansıyor.