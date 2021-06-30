Minik Berkay’ı hastanelik olmuştu! 10 bin lira ceza yediler | Video

İstanbul Kartal’da agresif karakteriyle bilinen Amerikan Teriyer cinsi köpeklerini ağızlıksız şekilde gezdirerek 9 yaşındaki Berkay’ın yaralanmasına sebep olan Fatih Aksu ve Hüseyin Aksu’ya 10 bin 434 lira idari para cezası kesildi. Sahiplerinin saldırgan eğilim kazandırdığı köpek ise hayvan barınağına teslim edilerek koruma altına alındı.