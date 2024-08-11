Video Yaşam Minik eylemciler Gazze için yürüş yaptı
Minik eylemciler Gazze için yürüş yaptı

Minik eylemciler Gazze için yürüş yaptı

11.08.2024 | 09:25

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlarına bir tepkide minik çocuklardan geldi.

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