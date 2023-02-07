Minik Eylül 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 07.02.2023 | 10:13 Adıyaman’da Eylül İklim Bali adlı kız çocuğu yaklaşık 29 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adıyaman il merkezinde Turgut Reis Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken 5 katlı bir binanın enkazından Eylül İklim Bali adlı kız çocuğu sağ olarak çıkartıldı. Binanın dördüncü katında yaşadığı öğrenilen ailenin enkaz altında aynı noktada kaldığı, Eylül İklim Bali'nin anne, baba ve ablasının hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüşhane ve Sürmene'den gelen ekiplerce kurtarılan kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.