Minik Kerzi Nur’un doğum günü videosu yürek sızlattı | Video

Kırşehir’de 4 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan’ın 17 Nisan’da sosyal medyada paylaşılan doğum günü videosu yürek sızlattı.

Kırşehir Yenice Mahallesinde 4 katlı bir binanın 1. katında yangın çıktı. Yangında aynı aileden 6 kişi yaralanırken 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan alevlerin arasından kurtarılamadı.

SON DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Baba Yasin Kablan'ın sosyal medya üzerinden 17 Nisan günü paylaştığı doğum günü videosu ise yürekleri sızlattı. Minik Kerzi Nur'un 3. yaş günü için doğum günü sürprizi yapan baba Yasin Kablan'ın paylaşımına, "Küçük kızım anamın adı ağzımın tadı, iyi ki doğdun." notunu düştüğü görüldü.

Öte yandan yangında ağır yaralanan anne Selime Kablan'ın Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.