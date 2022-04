Minik Mahra, köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı. Mezar taşı üzerinde en acı doğum günü | Video

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın 10'uncu doğum günü ailesi ve arkadaşlarının katılımıyla mezarı başında kutlandı. Gözyaşlarının sel olduğu kutlamada dualar edilip pasta kesildi.

Anne Derya Pınar, kızının mezarına sarılarak, " Doğum günün kutlu olsun kızım. İyi ki benim kızımsın" diyerek göz yaşı döktü.Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Mahra'nın ailesi ,arkadaşları ve sevenleri 17 Nisan tarihinde doğan Mahra Melin Pınar'ı doğum gününde unutmadı. Çok sevdikleri kızlarının mezarı başında dua eden aile," Canım kızım iyi ki doğdun. Meleğimsin" yazılı pasta ile küçük Mahra'nın 10. yaşını kutladılar. Yaşasaydı hem okulunda hem de evde doğum gününü kutlayacaktık diyen acılı anne Pınar, " "Mahra doğum günü pastasını önceden seçmişti. Hediye olarak, bizden yavru bir kedi istemişti" dedi.10 yaşındaki Mahra Melin Pınar, 5 Mart günü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı. Hemen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan küçük Mahra, bir bacağı ampute edilmesine reğmen 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ölümüyle dünyaların başına yıkıldığını ve tüm her şeyin yarım kaldığını belirten anne Pınar, "Mahra giderken çok büyük bir sorumluluk bıraktı omuzlarımıza. Başka insanlar bu şekilde zarar görmesin" diye konuştu.Mahra'nın sınıf arkadaşı Yiğit Yorulmaz ise yazdığı mektubu arkadaşına okuduğu an tüm aileyi ve yakınlarını göz yaşına boğdu. Duygu dolu anların yaşandığı olay sonrası Pınar ailesi ve yakınları, hep bir ağızdan küçük Mahra için, "İyi ki doğdun" diyerek, pasta üzerindeki mumları üflediler.Doğum günü kutlanması gereken yerin kızının mezarı başı olmadığını ve önlenemeyen bir sorun yüzünden çocuğunu kaybettiğini belirten anne Derya Pınar, "Mahra doğum günü pastasını önceden seçmişti. ' Anneciğim lütfen, konsept bir şey yapmayın. Ben bu şekilde istiyorum' demişti. 'Tamam' demiştim. Ona göre zaten alacaktık. Kedi istiyordu, daha yeni yavruları olan bir kedi görmüştü arkadaşımızda. Sütten kesilmesini bekliyorduk. Ben de Mahra'ya ilk sınavlarından 100 alırsan istediğin kediyi alacağım dedim. Zaten başarılı bir çocuktu, hırs yapması için söylemiştim. O zaten istediği kediyi görüp beğenmişti. Bir kaç gün önce kedi sütten kesildi onu eve getirdik. Çok zor, doğum günü kutlamamız gereken yer burası değildi. Böyle olmayabilirdi, önlenemeyen sorun yüzünden ben çocuğumu kaybettim. Bambaşka hayallerimiz ve planlarımız vardı. Her şey yarım kaldı, dünyamız yıkıldı. Mahrasız hayat çok zor, çok büyük bir dayanak. İşte bebek onu arıyor, diğer oğlum onu arıyor, psikolojik tedavi görüyor zaten ona başladık. Bebek ablasının videolarını izleyince ağlamaya başlıyor. Mahra Melin 17 Nisan, bebeğimiz 17 Ekim doğumlu. Kıvanç bugün tam 1 buçuk yaşında. Birlikte kutlayacaktık Mahra, 10 yaşında olacaktı çok hevesleniyordu, çok umutluydu doğum günü için. Hem okulda hem de evde doğum günü yapmayı düşünüyorduk. Dediğim gibi bütün planlarımız yarım kaldı. Mahra giderken çok büyük bir sorumluluk bıraktı omuzlarımıza. Başka insanlar bu şekilde zarar görmesin. Hayvanlarda sokaklarda suiistimale uğramasın diye bir görev verdi ben öyle inanıyorum ve öyle olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.Kızının doğum gününü mezarı başında kutlamakta varmış diyen ve mezarına sarılarak göz yaşı döken baba Murat Pınar, "Çok zor bir gün. Yanımızda olması için çok şey yapardım. Olmadı doğum gününü burada kutlamak varmış. Eşimin de dediği gibi çok şeye sebep oldu. Herkesin ufkunu açtı, herkese ışık oldu. Onun bu hale düşmesinde vefat etmesinde sorumlu olan herkesin içinde vicdan olması gerekiyor. Garip garip saldırılar yapıyorlar hiç iyi şeyler söylemeyenler var. Hepsini Allah'a havale ediyorum. Kızım burada her zaman kalbimizde. Her 17 Nisan'da burada doğum gününü kutlayacağız asla vazgeçmeyeceğiz. Gönül isterdi ki evimizde kutlayalım ama olmadı. Bugün doğum günü olması nedeniyle Ankaragücü taraftar abileri, Mahra için bir sürpriz hazırlamışlar. Statta doğum gününü kutladıkları bir pankartını asmışlar. Tüm Ankaragücülü abilerine çok teşekkür ediyorum. Herkesin kızı oldu benim kızım. Herkes sahip çıktı. Herkese ışık olsun inşallah" diye konuştu.