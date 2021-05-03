Minik serçenin aynadaki oyunu görenleri gülümsetti | Video

Çanakkale’de bir serçenin otomobilin yan aynasında kendisiyle oyunu görenleri gülümsetti.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde görenleri iç ısıtan bir olay yaşandı. Minik serçenin devamlı bir otomobilin yan aynasına gelerek kendisiyle oyunlar oynaması merak uyandırdı. Yanına gelen diğer kuşları kovalayan minik serçe, dakikalarca aynadaki yansımasıyla oynadı.

"BİZİM KUŞUMUZ OLDU"

İstanbul'dan bir yıl önce Küçüktepe köyüne yerleşen otomobilin sahibi Selçuk Saral, "Bu sabah kalktım, arabamın aynasına bir tane serçe kuşu gelmiş. Sürekli etrafında uçuyor, kendisine bakıp aynaya vurup duruyor. Bir anlam veremedim, gider zannettim ama gitmedi. Sürekli geliyor gidiyor tekrardan. Bayağı bir ilgisini çekti ayna. Sürekli onunla ilgileniyor herhalde başka bir kuş zannetti onu kendisine sevgili bulduğunu falan düşündü herhalde. Muhabbet kuşlarının da kafesine öyle ayna koyarlar. Başka kuş olduğunu zannetsin diye. Bayağı bir ilgimi çekti Herhalde bizim kuşumuz oldu. Birazdan yem vereceğiz kendisine. Bakalım, yerse bundan sonra her sabah onu besleyeceğiz" dedi.