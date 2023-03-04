Video Yaşam Minik Zehranur, Başkan Özlü’ye video mesaj ile ulaştı
Minik Zehranur, Başkan Özlü’ye video mesaj ile ulaştı

Minik Zehranur, Başkan Özlü’ye video mesaj ile ulaştı

04.03.2023 | 14:29

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde evleri hasar alması nedeniyle Gaziantep’ten Düzce’ye gelen depremzede 7 yaşındaki Zehranur, ailesinin sosyal medyadan yayınladığı video ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye seslenmişti. Bu çağrıyı karşılıksız bırakmayan Başkan Özlü, Zehranur’a hem bir mektup hem de hediyeler gönderdi.

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Merkezi Kahramanmaraş olan iki büyük depremi ailesi ile Gaziantep'te yakalanan Zehranur evlerinin hasarlı olması nedeniyle Düzce'ye geldi. Annesi, babası ve küçük kardeşi ile Düzce'de yeni bir hayata başlayan Zehranur, yaptığı resmi sosyal medyadan paylaşarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye seslendi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Başkan Özlü, çektiği video ile Zehranur'a teşekkür ederek daha güzel resimler yapması temennisiyle ona okul çantası, boya kalemleri ve defterler gönderdi. Başkan Özlü, videoda "Sevgili Zehranur, bana gönderdiğin video mesajını aldım. Çok memnun oldum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum ve Düzce'de güzel günler geçirmeni istiyorum. Ben de sana küçük bir hediye gönderiyorum. Sevgiler" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN İMKÂNLARIMIZ HAZIRDIR"

Başkan Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi'nin deprem olduğu günden bu yana tüm imkânları ile deprem bölgesine yardım gönderdiğini, Düzce'ye gelen depremzedeler için de düzenli olarak yardımların ulaştırıldığını belirterek yaptığı açıklamada şunları söyledi: " Belediyemiz depremin olduğu ilk günden bu yana sahada. Çalışmalarımız hem deprem bölgesi için hem de oralardan şehrimize gelen aileler için devam ediyor. Gaziantep'ten ailesi ile Düzce'ye gelen Zehranur'un benim için yaptığı resmi çok beğendim. Ona teşekkürümü küçük bir hediye, mektup ve video ile etmek istedim. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, ayağa kalkmamız için en büyük motivasyonumuz. Onun bu çağrısı vesilesiyle buradan belirtmek isterim. Her yaştan vatandaşımız, en çok da çocuklarımız için imkânlarımız seferberdir. Misafirlerimiz bizim kıymetlimizdir. Umarım gönderdiğim hediyelerle çok daha güzel resimler yapacak. Zehranur'un ailesine ve kendisine tekrar selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

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