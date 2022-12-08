Video Yaşam 'Miras kalan arsa değerlenince projeyi bloke ettirdi' iddiası: Bin kişi mağdur oldu! | Video
'Miras kalan arsa değerlenince projeyi bloke ettirdi' iddiası: Bin kişi mağdur oldu! | Video

'Miras kalan arsa değerlenince projeyi bloke ettirdi' iddiası: Bin kişi mağdur oldu! | Video

08.12.2022 | 15:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

3 kızını öldüren müezzin: Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum | Video 02:35
3 kızını öldüren müezzin: "Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum" | Video 08.12.2022 | 16:43
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video 01:45
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video 08.12.2022 | 16:43
Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 01:47
Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 01:45
Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
Freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:13
Freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:14
’Miras kalan arsa değerlenince projeyi bloke ettirdi’ iddiası: Bin kişi mağdur oldu! | Video 02:26
'Miras kalan arsa değerlenince projeyi bloke ettirdi' iddiası: Bin kişi mağdur oldu! | Video 08.12.2022 | 15:52
Araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: Bu sana ders olsun, bir bardak su iç! | Video 03:54
Araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: "Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!" | Video 08.12.2022 | 16:00
Hasta taşıyan ambulans traktörle böyle çarpıştı | Video 00:35
Hasta taşıyan ambulans traktörle böyle çarpıştı | Video 08.12.2022 | 15:17
Bursa’da fetö operasyonunda 7 tutuklama | Video 00:55
Bursa'da fetö operasyonunda 7 tutuklama | Video 08.12.2022 | 15:24
Bursa’da gaybubet evlerine baskın! İçerisinde eski hakimlerin de olduğu 9 gözaltı | Video 00:43
Bursa'da gaybubet evlerine baskın! İçerisinde eski hakimlerin de olduğu 9 gözaltı | Video 08.12.2022 | 15:17
Miras keşfi sonrası kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:51
Miras keşfi sonrası kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı | Video 08.12.2022 | 15:14
Şişli’de şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı | Video 00:45
Şişli'de şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı | Video 08.12.2022 | 15:14
İki katlı evin çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi | Video 01:14
İki katlı evin çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi | Video 08.12.2022 | 15:13
Köpeğini ararken güvenlik kamerası görüntüleriyle şok oldu | Video 08:27
Köpeğini ararken güvenlik kamerası görüntüleriyle şok oldu | Video 08.12.2022 | 14:20
Maltepe’de kaputu açılmayan otomobil alevlere teslim oldu | Video 02:06
Maltepe’de kaputu açılmayan otomobil alevlere teslim oldu | Video 08.12.2022 | 13:57
Levyeyle kırdığı araç camından 7.5 milyon lirayı böyle çaldı | Video 02:45
Levyeyle kırdığı araç camından 7.5 milyon lirayı böyle çaldı | Video 08.12.2022 | 12:32
Fatih’te pitbullu saldırıya uğradığı iddiasıyla 1 kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesi ortaya çıktı | Video 02:18
Fatih'te pitbullu saldırıya uğradığı iddiasıyla 1 kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesi ortaya çıktı | Video 08.12.2022 | 12:32
İki aracın çarpıştığı kazada parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü böyle fırladı | Video 01:01
İki aracın çarpıştığı kazada parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü böyle fırladı | Video 08.12.2022 | 12:32
Müge Anlı’da üfürükçüyü tanıyan izleyici yaşadıklarını anlattı! Bize şeytan tırnağı diye... | Video 04:41
Müge Anlı'da üfürükçüyü tanıyan izleyici yaşadıklarını anlattı! "Bize şeytan tırnağı diye..." | Video 08.12.2022 | 12:13
İmalatta suçüstü yakalandılar! Üç adreste kilolarca kaçak tütün ve kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:09
İmalatta suçüstü yakalandılar! Üç adreste kilolarca kaçak tütün ve kaçak sigara ele geçirildi | Video 08.12.2022 | 12:10

Ankara'da kendisine miras kalan arsada yapılan daireleri 100 aileye satan öğretim görevlisinin, arsanın değer kazanması üzerine tüm projeyi bloke ederek binden fazla insanı mağdur ettiği öne sürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
A.Y., kendisine miras kalan arsada yapılan daireleri yüz aileye sattı. Arsa sahibi A.Y. tarafından müteahhitlere açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Davaya ne A.Y. ne de avukatı katıldı.

Duruşma öncesinde açıklama yapan Gölbaşı'ndaki projeden daire alan mağdurlardan Ali Fuat Bozkaya, belli tarihler arasında daireler aldıklarını ve mağdur edildiklerini söyleyerek, "Tapularımızı da aldık. Tapularımızda bu beyefendinin ve ailesinin imzası var. Bu şahıs şu anda kendi rızasıyla 2019 yılında iptal ettiği fesih sözleşmesini 2021 yılında dava açtı. Konu sürüncemede kalsın, uzasın ve insanlar bırakıp gitsinler diye. Bizler dediğimiz, burası iki yüz on iki dairelik devasa bir proje; kimisinin bir dairesi var, kimisinin iki, kimisinin üç dairesi var. Şu anda bu davanın ilk duruşması görülecektir. Mahkemede teminat almadan ihtiyati tedbir kararı konuldu. Tabii bizim hukuka, mahkemeye ve adalete saygımız sonsuz, ihtiyati tedbir kararı konduktan sonra bizim projemize, eserimize kavuşmamamız yetmiyormuş gibi satamıyoruz ve oturamıyoruz. Vatandaş iskana başvuruyor. İki yüz on iki aile, bin nüfus ve çocuklarımızla beraber bizi mağdur eden, bir kişidir. Bu şahıs hepimizi mağdur etti. Projemize kavuşamıyoruz, mağduruz. Sesimizi tüm Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Adalete sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

"GÖLBAŞI'NIN ORTASINDA İKİ YÜZ ON İKİ DAİRE ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ"
Satın aldıkları dairelere kavuşamamaları sonucunda arsa sahibi ile görüştüklerini ve sadece kendilerine "Haklısınız" denilerek bu konuya dair hiçbir çözüm üretilmediğini aktaran Mağdur Bozkaya, "Biz burada taraf değiliz. Biz hukuki açıdan korunan mağdur üçüncü kişileriz, hak sahibiyiz. Olayın müeyyidesini, cezasını niye biz çekiyoruz? On yıldır bekliyoruz, daha ne kadar bekleyeceğiz? Bu evler öylece duruyor. Gölbaşı'nın ortasında iki yüz on iki daire çürümeye terk edilmiş" ifadelerini kullandı.

Duruşma sonrasında, hakim tarafından teminat karşılığında ihtiyati tedbirin devamına karar verildiği ve teminat yatırılmaz ise daireler üzerindeki blokajın kaldırılmasıyla dairelerin yapılabileceği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA