Video Yaşam Miras yüzünden kardeşleri tarafından darp edilen kadın o geceyi anlattı | Video
Miras yüzünden kardeşleri tarafından darp edilen kadın o geceyi anlattı | Video

Miras yüzünden kardeşleri tarafından darp edilen kadın o geceyi anlattı | Video

31.03.2023 | 12:03

Nevşehir'de babalarından kalan mirası ablalarına vermek istemeyen kardeşler terör estirdi. Aynı binada yaşayan 2 kardeş, aralarında miras yüzünden husumet bulunan ablalarını darp etti, o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre; Güzel Yurt mahallesi Şehit Ahmet Kara sokakta yaşayan Dudu Ç. babalarından kalan mirası bölüşmek istedi. Babalarından miras kalan 3 ev ve sanayi sitesinde 1 dükkan ve 1 tarlayı eşit şekilde paylaşmak isteyen abla Dudu Ç.; kardeşleri Cengiz T. ve Levent T.'den 'hayır' cevabı alınca soluğu mahkemede aldı. İddiaya göre Cengiz T. ve Levent T., kendilerini mahkemeye veren ablaları ve eniştelerini ölümle tehdit etmeye başladı.

"OLAYIN FİTİLİNİ MİSAFİR ATEŞLEDİ"
Geçtiğimiz günlerde Dudu Ç.; Cengiz T.'nin evine misafirliğe gelen Sinem A.'nın kapısının önünden geçerken el hareketi yaptığını kameradan gördü. Bunun üzerine konuşmak için Cengiz T.'nin evine giden Dudu Ç. tartışmaya başladı. Sesleri duyan kardeş Levent T. de tartışmaya katılarak Cengiz T. ile birlikte ablalarını darp etmeye başladı. Diğer komşuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Dudu Ç., Levent ve Cengiz T. ifadeleri alınmak için polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BEN ARTIK HAKKIMI İSTİYORUM"
Kardeşleri tarafından darp edilen Dudu Ç. o gece yaşadıklarını anlattı. Dudu Ç. "Kardeşlerimle olan sorunumuz miras davası. Cengiz T.'ye gelen bir misafir benim kapımın önünden geçerken kameraya el işareti yaptı. Ben de bunun nedenini sormaya gittim. Ben sizi tanımıyorum, neden bana bu hareketi yapıyorsun diye. Bunun üzerine abim bana bağırıp çağırmaya başladı. Daha sonra Levent T.'de ile ikisi bir olup bana babamdan düşen hakkımı vermek istemiyorlar. Babam öleli 18 yıl, annem öleli 14 yıl oldu. Ben artık hakkımı istiyorum. Dün yaşanan olayda küçük kardeşimi de çağırıp hem beni hem de eşimi darp ettiler. Gözlüğümü kırdılar. Biran önce adaletin yerini bulmasını istiyorum. Miras olarak 3 ev, 1 dükkan ve 1 de arsa var. Kardeşlerim bana sadece 1 ev yeter diyerek kalan mirasımı vermiyorlar. Ben de mahkemeye verdim" şeklinde konuştu.

"ÖLÜM TEHDİDİ ALIYORUM"
Abisi ve kardeşi tarafından darp edilen Dudu Ç., " Kardeşlerimden sürekli ölüm tehdidi alıyorum. Bende bunun için evinin kapısına güvenlik kamerası taktırdım. Bu kamerayı bile istemiyorlar" dedi.

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