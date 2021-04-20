Video Yaşam Misafirliğe gittiği evde husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu

Misafirliğe gittiği evde husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu

Misafirliğe gittiği evde husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu
20.04.2021 | 08:27

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İzmir'in Konak ilçesinde Ercan D., misafirliğe gittiği evde aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunan Samet K. tarafından tabancayla vuruldu. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Ercan D. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi'nde oturan Ahmek K.'ya ait evde meydana geldi. Samet K., Ahmet K. isimli arkadaşına misafirliğe gitti. İkili otururken bu sırada Samet K. ile daha önceden aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle nusumet bulunan Ercan D. eve geldi. Samet K. ile Ercan D. arasında sözlü tartışma başladı. Gerginliğin artmasıyla Ercan D. evden ayrılırken, balkona çıkan Samet K. tabanca ile ateş açtı. Ercan D. kafasına isabet eden kurşunla yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.


Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Başına isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanan Ercan D., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ercan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ercan D.'nin vurulduğunu duyarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.


YAKINLARI OTOMOBİLE ZARAR VERDİ
Samet K. olay yerinden yaya olarak kaçarken, Ercan D.'nin yakınları şüpheliye ait otomobile taş ve sopalarla zarar verdi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıttı. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, tartışmanın başladığı ev ve devam ettiği sokakta incelemelerde bulundu. Ahmet K. ve olayı gören vatandaşlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphale Samet K.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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