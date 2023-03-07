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Misina ipine dolanan martıyı temizlik işçisi böyle kurtardı | Video

Misina ipine dolanan martıyı temizlik işçisi böyle kurtardı | Video

07.03.2023 | 12:30

Antalya'nın Serik ilçesinde balıkçıların denize attığı misina ipine dolanan Karabaşlı Martı çevredeki ve temizlik işçisinin çabalarıyla kurtarıldı. Dolandığı misina ipinden kurtarılan martı kanadından yaralandığı için tedaviye alındı.

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Serik ilçesine bağlı Boğazkent turizm merkezi sahiline beslenmek için gelen Karabaş Martı, temizlik görevlisi tarafından misina ipine dolanmış vaziyette bulundu. Boynuna ve kanatlarına dolanan misinadan kurtarılan martı için Antalya doğa koruma şube müdürlüğü ekiplerine haber verilerek, yaralanan kuş tedavi altına alındı. Serik belediyesinde görevli temizlik işçisi Avat Barçın, "Misinaya dolanmış bir şekilde bulduk bunu. Balıkçılar bu misinayı koptuğu zaman bırakıp gidiyor. Bu misina da hayvanlara dolanıyor. Bu konuda balıkçıların dikkatli olması lazım. Kuşun tedavi olması için doğa koruma ekiplerine haber verdik" dedi.

Mahalle muhtarı Mehmet Çimen de, Kuş, kıyıya at çek yapan balıkçıların misinasına bağlı yalancısını gerçek balık zannettiği için dolanmış galiba. Kanadına ve boynuna dolaşmış misina. Milli parklar şefliğine haber verdik. İnşallah tedavi olup düzelir" şeklinde konuştu.

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