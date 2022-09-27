Video Yaşam Mısır tarlasına kenevir operasyonu: 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi | Video
Mısır tarlasına kenevir operasyonu: 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi | Video

Mısır tarlasına kenevir operasyonu: 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi | Video

27.09.2022 | 15:31

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Aksaray’da jandarma ekiplerinin mısır tarlasına yaptığı operasyonda 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Eskil ilçesinde bir şahsın mısır tarlasının içinde kenevir yetiştiriciliği yaptığı bilgisine ulaştı. İstihbari bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirtilen tarla ve tarla sahibi Nihat K. (55) isimli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulguların elde edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri mısır tarlasına yaptığı operasyonda mısır koçanları arasına gizlenerek yetiştirilmiş toplam 483 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkileri toplanarak jandarma ekiplerince el konulurken tarla sahibi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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