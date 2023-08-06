Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu | Video
Batman’da mısır tarlası içerisinde bıçakla öldürülen bir şahsın cansız bedeni bulundu.
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