Mısır yerine esrar dikmiş: 100 kök kenevir ele geçirildi | Video 16.07.2024 | 13:35 Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mısır tarlasında 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, mısır tarlasından jandarma ekipleri tarafından tek tek söküldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Dombaylı Mahallesi'ndeki mısır tarlasında yasa dışı yollarla kenevir ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, dron ile yaptıkları kontrolde H.Y.'ye(60) ait mısır tarlasında kenevir ekili olduğu tespit edildi. Mısır tarlasında yapılan aramada 60-300 santimetre boyunda kök kenevir ele geçirildi.Kenevirler, mısır tarlasından jandarma ekipleri tarafından tek tek sökülürken, H.Y. gözaltına alındı.Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.