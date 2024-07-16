Mısır yerine esrar dikmiş: 100 kök kenevir ele geçirildi | Video
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mısır tarlasında 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, mısır tarlasından jandarma ekipleri tarafından tek tek söküldü.
Kenevirler, mısır tarlasından jandarma ekipleri tarafından tek tek sökülürken, H.Y. gözaltına alındı.
Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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